Двое детей и один взрослый пострадали в ДТП на Бору. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Две легковушки столкнулись на Бору днем 11 июня. В ДТП пострадали три человека, двое из которых – дети. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным ведомства, авария произошла на улице Луначарского, 208/1.

«Тойота» ехала со стороны Нижнего Новгорода в сторону улицы Крупской города Бор. При повороте налево «Тойота» столкнулась с автомобилем марки «Лада Веста» двигавшемся по встречной полосе.

В результате ДТП пострадали три человека. Один взрослый – водитель «Лады» и двое 12-летних детей – пассажиры «Тойоты». У детей нет серьезных травм.

Напомним, страшная авария произошла в Нижегородской области из-за отлетевшего у фуры колеса. В массовом ДТП пострадала беременная девушка.

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