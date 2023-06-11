Беременная девушка пострадала в ДТП в Нижегородской области из-за отлетевшего у фуры колеса

Во время движения у фуры отсоединилось левое переднее колесо. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Страшная авария произошла в Нижегородской области из-за отлетевшего у фуры колеса. В массовом ДТП пострадала беременная девушка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

ДТП случилось вечером 10 июня на 464 километре автодороги Москва – Уфа в Кстовском районе.

Со стороны Казани в Нижний Новгород ехал «МАЗ». Во время движения у фуры отсоединилось левое переднее колесо. Отлетев, оно ударилось в Volkswagen Tiguan, который двигался в направлении Казани.

Из-за этого легковушка выехала на «встречку» и столкнулась с автомобилем марки Volkswagen Touareg.

Tiguan столкнулся с автомобилем марки Volkswagen Touareg. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

В аварии пострадал пассажир авто Volkswagen Touareg – 26-летняя девушка, находящаяся на шестом месяце беременности. Ее госпитализировали в больницу имени Семашко.

Ранее мы сообщали о том, что фура и «ГАЗель» столкнулись на трассе в Чкаловском районе ночью 16 мая. Погибли два человека. Два грузовика не смогли разъехаться на двухполосной дороге: фура вылетела на встречную полосу и протаранила ехавшую навстречу «ГАЗель».

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