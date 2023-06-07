Черный дым валил столбом: Пожар в районе «Меги» напугал нижегородцев

Нижегородцев напугал густой черный столб дыма в Кстовском районе. Фото: СОЦСЕТИ

Жителей Нижегородской области днем 7 июня напугал густой черный столб дыма, уходящий в небо в районе торгового центра «Мега» в Кстовском районе. Такую картину нижегородцы сняли с разных ракурсов – пожар было видно за много километров. Совсем скоро все местные паблики заполонили фотографии, видео и тревожные комментарии.

- Опять около Кстова что-то горит! Дым идет по всему небу – выглядит жутковато! – написала в соцсетях Елена К.

Как уточнили в региональном управлении МЧС, это горела свалка в районе поселка Селекционной станции.

Горела свалка. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Сообщения от очевидцев начали поступать в 15.10, - уточнили в ведомстве. - Прибывшие к месту пожарные установили, что горит мусор и покрышки на общей площади 20 квадратных метров.

Впятером пожарные быстро справились с возгоранием и потушили огонь. К счастью, никто не пострадал. Кстати, это уже не первый случай, когда в этой местности загорается стихийная свалка. Так, прошлой осенью около Федяковского кладбища вспыхнул мусор в овраге, огонь разошелся на 600 квадратных метров.