Частный дом загорелся в Кузнечихе 11 июня. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Частный дом загорелся в микрорайоне Кузнечиха Нижнего Новгорода 11 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

– Сообщение о пожаре в личном жилом доме на улице Огородной в микрорайоне Кузнечиха Советского района поступило сегодня в 16.01 от очевидцев, – отмечают в ведомстве.

По данным на 17.10, на месте работают пожарные. Угроза распространения огня на другой дом снята. Работы по тушению пожара продолжаются. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Угроза распространения огня на другой дом снята. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Ранее мы сообщали о серьезном пожаре, который вспыхнул ранним утром 5 июня в Нижнем Новгороде. Тогда загорелся цех по переработке пластика.

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