«Черные клубы дыма над городом»: Цех по переработке пластика загорелся в Нижнем Новгороде

Цех по переработке пластика горит в Нижнем Новгороде. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Серьезный пожар вспыхнул ранним утром 5 июня в Нижнем Новгороде – здесь загорелся цех по переработке пластика. К счастью, никто из работников не пострадал.

- Сообщение о пожаре на улице Порт-Артурской в Ленинском районе поступило в 6:47 5 июня, - рассказала в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Пожару был присвоен первый ранг сложности. К моменту прибытия пожарных в цеху по переработке пластика горел автомобиль и имущество внутри здания.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Уже спустя сорок минут пожар был локализован на площади 200 квадратных метров. А к половине восьмого утра уже был полностью потушен открытый огонь. К счастью, в результате пожара никто не погиб и не пострадал. Сейчас на месте ЧП продолжают работать пожарные – устраняются последствия пожара.

Напомним, ранее мы писали, что крупный пожар произошел в промзоне Дзержинска днем 19 апреля – там загорелся большой склад продукции.

- Сообщение о возгорании на Автозаводском шоссе, 99А поступило в 12:47. По прибытию первых подразделений наблюдалось горение склада на площади 4000 квадратных метров. В тушении пожара задействовано 78 человек и 27 единиц техники.