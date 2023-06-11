Более 100 человек спели на фоне стен Нижегородского кремля. Фото: скриншот сюжета ННТВ

Свыше 100 человек спели на фоне Зачатьевской башни Нижегородского кремля. Об этом сообщается в сюжете ННТВ.

Врачи, волонтеры, школьники, студенты, сотрудники МЧС и полиции, камерный хор Нижнего Новгорода и ансамбль «Любава» собрались вместе, чтобы исполнить композицию группы Любэ «Конь».

Исполнение этой песни было снято на видео. Клип Нижегородской области станет частью Всероссийского проекта.

Напомним, многочисленные фестивали, концерты и патриотические программы – все это ждет нижегородцев в День России. На этот раз праздничные мероприятия состоятся во всех районах города.

Стартуют праздничные мероприятия на Большой Покровской и на площади Минина, где впервые в Нижнем Новгороде пройдет первый Международный этнофестиваль «Действие».

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