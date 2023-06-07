Дмитрий Певцов, Пелагея и «Парад национальностей»: Как пройдет День России в Нижнем Новгороде. Фото: Мария ЛЕНЦ

Многочисленные фестивали, концерты и патриотические программы – все это ждет нижегородцев в День России. На этот раз праздничные мероприятия состоятся во всех районах города. Однако главные из них пройдут в центре столицы Приволжья. Рассказываем, какая программа ждет горожан в День России в Нижнем Новгороде 12 июня 2023.

Большая Покровская

Стартуют праздничные мероприятия на Большой Покровской и на площади Минина, где впервые в Нижнем Новгороде пройдет первый Международный этнофестиваль «Действие». Гостей фестиваля ждет масштабная праздничная программа.

С 13.00 до 16.30 Большая Покровская превратится в творческий бульвар «Многонациональная Россия». У музея художественных промыслов, ННГУ имени .Лобачевского, здания государственного банка, в сквере Свердлова и на Театральной площади разместятся пять тематических станций. Здесь в рамках программы на День России в Нижнем Новгороде 12 июня 2023 пройдут разнообразные мастер-классы, а затем начнутся выступления артистов, ансамблей и танцевальных коллективов.

В 17.00 по Большой Покровской пройдет «Парад национальностей». Он стартует от стадиона «Динамо». Во время парада представители различных национальных диаспор пройдут по центральной улице города в национальных костюмах и пронесут по улице гигантский «триколор».

В 18.00 колонна с флагом выстроится на площади Минина. Шествие завершится музыкальным выступлением нижегородских артистов.

Площадь Минина

Главной площадкой в День России в Нижнем Новгороде 12 июня 2023 станет площадь Минина и Пожарского. Здесь в 12:00 начнется концерт с участием Нижегородского русского народного оркестра имени В. Кузнецова. В 13:00 на сцене состоится торжественное вручение паспортов юным нижегородцам.

В 13:20 стартует детский фестиваль «Солнечный круг». Его участниками станут победители шоу «Голос», «Ты – супер!», «Синяя птица», участники арт-фестиваля «Таврида».

В 14:20 начнется гала-концерт с торжественным награждением победителей Всероссийского конкурса хореографических и цирковых коллективов «Нижегородская мозаика».

В 15.30 на площади Минина начнется патриотическая программа «Za Россию», где перед нижегородцами выступят ансамбли групп Приволжского округа войск, Национальной гвардии ПФО, ансамбль песни и танца «Любава».

В 16.50 праздничную программу на День России в Нижнем Новгороде продолжит фестиваль исполнителей песен Бориса Мокроусова «На Волге широкой», которая продлится около получаса. А затем начнется вечерняя музыкальная программа кавер-групп и диджеев.

С 19:10 на главной сцене в рамках международного этнофестиваля «Действие» выступят творческие коллективы из разных регионов страны. После 19.40 запланировано выступление популярного актера театра и кино, Народного артиста России Дмитрия Певцова и коллектива «Певцов-оркестр».

А в 21.05 на главной сцене Нижнего Новгорода состоится концерт Пелагеи.

Все это время с 12:00 до 20:00 на площади Минина будет работать «Ярмарка национальных культур». Здесь можно будет приобрести изделия мастеров народных художественных промыслов, а на специальном гастрономическом фестивале попробовать кухню народов России.

Отдельный праздник ждет любителей граффити. В рамках программы на День России в Нижнем Новгороде 12 июня 2023 все художники и участники этнофестиваля смогут создать пять арт-объектов, в которых будут отражены национальные орнаменты и исторические места.

Парк Победы

Здесь в рамках этнофестиваля будут работать патриотические выставки «ПРОгероев» и «СВОи». Они будут посвящены Героям России, служащих в силовых структурах России, а также подвигам предков и дружбе между разными народами в годы Великой Отечественной войны.