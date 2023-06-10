Пострадавшего в ДТП в Уренском районе мальчика перевозят в детскую областную больницу Фото: Иван Макеев

Пострадавшего в ДТП в Уренском районе 3-летнего мальчика перевозят в детскую областную больницу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

- Состояние тяжелое, но стабильное - угроза жизни миновала, - комментирует Давид Мелик-Гусейнов.

7-летняя девочка, которая также пострадала в этом ДТП находится в состоянии средней степени тяжести, ее продолжают лечить в Уренской ЦРБ.

Напомним, авария произошла 9 июня поздно вечером. В Уренском районе Нижегородской области вечером в результате столкновения автомобиля с лосем погибли двое взрослых, а двое детей ранены и доставлены в больницу.