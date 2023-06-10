Семья разбилась в ДТП с лосем под Нижним Новгородом: взрослые погибли, дети в больнице

Семья разбилась в ДТП с лосем под Нижним Новгородом. Фото: пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области

Страшное ДТП произошло в Уренском районе Нижегородской области вечером 9 июня - в результате столкновения автомобиля с лосем погибли двое взрослых, а двое детей ранены и доставлены в больницу. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

-Семья на автомобиле двигалась из Нижнего Новгорода на выходные к родственникам, когда на 10 км автодороги Арья-Тонкино-Шаранга путь автомобилю преградил лось. Результат трагичен, - рассказали в ведомстве.

По информации, 9 июня в 21:48 легковой автомобиль Opel Astra столкнулся с диким животным – лосем. В машине находились четыре человека – двое взрослых и двое детей. 35-летний мужчина и 33-летняя женщина погибли, а 8-летняя девочка и 4-летний мальчик госпитализированы в Уренскую ЦРБ в многочисленными травмами и переломами.

-К лечению детей оперативно подключены специалисты детской областной клинической больницы. На месте работали 2 бригады скорой медицинской помощи Уренской ЦРБ, - отмечает министр здравоохранения Нижегородской области.

На данный момент пострадавшего мальчика перевозят в детскую областную больницу, его состояние тяжелое, но стабильное. Девочка в состоянии средней тяжести остается в Уренской ЦРБ.

Удар был настолько сильным, что люди в машине оказались зажаты. Вытащить их смогли только прибывшие на место ДТП спасатели, которые извлекали их с помощью специальных инструментов.

В ликвидации последствий ДТП участвовали пять спасателей.

Напомним, это уже не первая авария с участием диких животных. Серьезное ДТП произошла вечером 9 мая в Арзамасском районе Нижегородской области – здесь сразу пять человек пострадали в ДТП с лосем, выбежавшим на дорогу.

УГИБДД по Нижегородской области напоминает о том, что направляясь в Киров или республику Марий Эл, нужно не забывать о диких животных на дорогах. При этом нужно постоянно контролировать скорость автомобиля на дороге. Госавтоинспекция рекомендует на неосвещенных участках загородных дорог с ближним светом фар двигаться со скоростью не более 70 км/ч.