Линдовскую участковую больницу капитально отремонтировали за 45 миллионов рублей. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Линдовскую участковую больницу на Бору в Нижегородской области капитально отремонтировали за 45 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Ремонт в больнице проводили по национальному проекту «Здравоохранение», средства были выделены из федерального бюджета.

В больнице обслуживается около 10 тысяч нижегородцев, которые проживают более чем в 20 населённых пунктах. Новый ремонт позволит сделать прием для жителей комфортным, а также улучшить качество оказания медицинской помощи.

- Работы в медучреждении стартовали в 2021 году, они проводились поэтапно. За это время мы обновили кровлю и фасад здания, утеплили деформационный шов, заменили систему отопления и отремонтировали помещения отделения сестринского ухода, - сообщил главный врач Борской ЦРБ Александр Смирнов.

Напомним, что национальный проект «Здравоохранение» реализуется в соответствии с указом президента РФ. Ранее стало известно, что ремонт поликлиники №17 проводят в Нижнем Новгороде по национальному проекту «Здравоохранение». В декабре 2022 года в медучреждении провели капитальный ремонт системы электроснабжения, а в январе 2023 года рабочие заняты обновлением системы отопления, водоснабжения и канализации. Работы ведутся на площади более 230 квадратных метров.