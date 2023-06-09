Праздничный салют не планируют запускать в Нижнем Новгороде 12 июня Фото: Иван МАКЕЕВ

Праздничный салют в честь Дня России не планируют запускать в Нижнем Новгороде 12 июня. Об этом «Комсомольской правде» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Причина отмены салюта в этот день неизвестна.

Напомним, ранее стала известна программа на День России в Нижнем Новгороде. На этот раз праздничные мероприятия состоятся во всех районах города. Однако главные из них пройдут в центре столицы Приволжья. Отдельный праздник ждет любителей граффити. В рамках программы на День России в Нижнем Новгороде 12 июня 2023 все художники и участники этнофестиваля смогут создать пять арт-объектов, в которых будут отражены национальные орнаменты и исторические места.