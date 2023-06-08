Фуникулер в Нижегородском кремле могут запустить к осени. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Фуникулер на склоне Нижегородского кремля может заработать в третьем квартале 2023 года. Об этом сообщает «Ъ-Приволжье» со ссылкой на Заксобрание Нижегородской области.

Напомним, пуск фуникулера на откосе Нижегородского кремля был запланирован на весну 2023 года.

По словам депутатов, перенос сроков запуска фуникулера связан со сложными переговорами с поставщиком оборудования для подъемника. Кроме того, на склоне кремля сошел верхний слой старого грунта, из-за чего были проведены дополнительные исследования.

Изначально предполагалось, что фуникулер, ведущий от площади Народного единства в кремль, начнет работать летом 2022 года.

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