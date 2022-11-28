Пуск фуникулера на откосе Нижегородского кремля запланирован на весну 2023 года Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Пуск фуникулера на откосе Нижегородского кремля запланирован на весну 2023 года при наступлении среднесуточной положительной температуры воздуха. На вопросы нижегородцев по строительству фуникулера ответили в Центре управления регионом в комментариях на странице Глеба Никитина в соцсети ВКонтакте.

– Что у нас с фуникулером возле Кремля? Почему так сильно сдвинулись сроки? – поинтересовался пользователь соцсети.

В ЦУР по Нижегородской области ответили, что проект «фуникулер на откосе Нижегородского кремля» состоит из ряда различных работ.

– На данный момент выполнены проектирование, укрепление склонов, закупка оборудования, устройство верхней станции. К концу года планируется выполнение устройства нижней станции, тоннеля, монтажа оборудования, – отметили в Центре управления регионом.

Таким образом, запуск фуникулера планируется весной 2023 года.

Как сообщает ЦУР, причин, по которым сдвигались сроки сдачи, было несколько. Проектная документация дорабатывалась из-за сложности и высокого класса опасности объекта. Также после прохождения экспертизы цена и объем работ увеличились, а строительные материалы резко подорожали. Кроме того, некоторые комплектующие были в дефиците, либо вовсе отсутствовали на рынке.

Напомним, планировалось, что фуникулер заработает уже летом 2022 года.