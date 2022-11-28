Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 ноября 2022 8:21

Пуск фуникулера на откосе Нижегородского кремля запланирован на весну 2023 года

ЦУР объяснил почему сдвигались сроки сдачи проекта
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Пуск фуникулера на откосе Нижегородского кремля запланирован на весну 2023 года

Пуск фуникулера на откосе Нижегородского кремля запланирован на весну 2023 года

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Пуск фуникулера на откосе Нижегородского кремля запланирован на весну 2023 года при наступлении среднесуточной положительной температуры воздуха. На вопросы нижегородцев по строительству фуникулера ответили в Центре управления регионом в комментариях на странице Глеба Никитина в соцсети ВКонтакте.

– Что у нас с фуникулером возле Кремля? Почему так сильно сдвинулись сроки? – поинтересовался пользователь соцсети.

В ЦУР по Нижегородской области ответили, что проект «фуникулер на откосе Нижегородского кремля» состоит из ряда различных работ.

– На данный момент выполнены проектирование, укрепление склонов, закупка оборудования, устройство верхней станции. К концу года планируется выполнение устройства нижней станции, тоннеля, монтажа оборудования, – отметили в Центре управления регионом.

Таким образом, запуск фуникулера планируется весной 2023 года.

Как сообщает ЦУР, причин, по которым сдвигались сроки сдачи, было несколько. Проектная документация дорабатывалась из-за сложности и высокого класса опасности объекта. Также после прохождения экспертизы цена и объем работ увеличились, а строительные материалы резко подорожали. Кроме того, некоторые комплектующие были в дефиците, либо вовсе отсутствовали на рынке.

Напомним, планировалось, что фуникулер заработает уже летом 2022 года.