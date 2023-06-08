Улицу Пожарского частично перекроют в Нижнем Новгороде. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение на участке улицы Пожарского в Нижнем Новгороде будет приостановлено с 9 июня. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Проезд будет закрыт напротив дома №1 на улице Большая Покровская с 20.00 9 июня до 8.00 12 июня. Для подъезда в этот период к жилым домам будет введено двустороннее движение транспорта по набережной Лыковая Дамба и улице Пожарского от дома №16 до улицы Пискунова.

– На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки, – отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Напомним, в Нижнем Новгороде с 0:01 7 июня и до 23:59 15 июня перекрыто движение на участке площади Минина и Пожарского – от улицы Варварской до Верхневолжской набережной.

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