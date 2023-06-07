Ограничения вводятся 7 июня. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В преддверии Дня России в столице Приволжья временно перекроют автомобильные дороги сразу на нескольких городских улицах. Это связано с необходимостью обеспечить комфортное и безопасное пребывание нижегородцев в зоне проведения торжественных мероприятий. Рассказываем о перекрытии дорог в Нижнем Новгороде на День России 12 июня 2023 года.

Как сообщили в Центре организации дорожного движения, ограничения вступают в силу с 0:01 7 июня и будут действовать до 23:59 15 июня. Движение будет перекрыто на участке площади Минина и Пожарского – от улицы Варварской до Верхневолжской набережной.

Центр города будет перекрыт в День России. Фото: ЦОДД.

- На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Рекомендуем автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков, - добавили в ЦОДД.

Отмечается, что в связи с введенными ограничениями, общественный транспорт будет ходить по измененным маршрутам.

Схема движения автобусов в День России:

— автобусные маршруты А-40, А-58, А-64, Т-74, Т-97 будут следовать в направлении улицы Минина – по Варварской улице, улице Пискунова; в направлении площади Свободы – по улице Пискунова, Варварской улице, площади Минина и Пожарского, Варварской улице; — автобусные маршруты А-19, А-45, А-52, А-90, Т-24, Т-31, Т-40, Т-45, 304 будут организованы по Варварской улице, улице Пискунова в оба направления; — разворот автобусов маршрутов А-1, А-68, Т-31 будет организован на площади Минина и Пожарского (в районе улицы Большой Покровской).