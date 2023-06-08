Более 300 представителей бизнеса приняли участие в праздновании Дня российского предпринимательства в Нижегородской области. Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Более 300 предпринимателей, а также представители предпринимательского сообщества, органов исполнительной и законодательной власти, общественных деловых объединений приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню российского предпринимательства.

Мероприятие провел региональный Минпром совместно с областным центром «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

С приветственными словами в адрес предпринимателей на мероприятии выступили депутат Государственной Думы Российской Федерации Юрий Станкевич, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, председатель Законодательного собрания Евгений Люлин, министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов, председатель городской Думы Олег Лавричев, гендиректор Торгово-промышленной палаты области Иван Разуваев.

«Сегодня государство может и должно опираться на деловых людей при обсуждении стратегических и тактических вопросов развития нашего общества», - сказал Юрий Станкевич. – Призываю предпринимателей активнее взаимодействовать с государственными институтами по вопросам, требующим обсуждения и корректировки. Потому что у всех нас задача одна – это рост благосостояния, укрепление позиций нашего Отечества».

Как отметил Андрей Саносян, День предпринимательства стал поистине народным праздником, и эта сфера бизнеса развивается в регионе очень активно.

«Наш регион входит в число лидеров в Приволжском федеральном округе и России в целом по количеству субъектов МСП и по численности занятых в этой отрасли. А значит, люди не боятся организовывать свой бизнес, открывать новые ниши для развития, создавать новые предприятия. Вместе с традиционным направлением торговли, характерным для предпринимательства, в Нижегородской области развиваются и общепит, и сельское хозяйство. Перспективная ниша для развития – сфера гостеприимства, востребованность услуг в которой очень высока», - сказал заместитель губернатора Нижегородской области.

Андрей Саносян подчеркнул, что правительство области продолжит оказывать государственную поддержку бизнесу.

«Мы действуем совместно с федерацией, много делаем для того, чтобы упростить процедуру получения помощи. С запуском сервиса «Фасстрек-52», например, по сути, перевели в «цифру» всю государственную поддержку в части выдачи микрозаймов. Наша задача – сделать, так, чтобы предприниматель не ходил по кабинетам, собирая бумажки для получения мер поддержки от государства, а мог оформить все необходимое оперативно в дистанционном формате», - сказал Андрей Саносян.

Как отметил Евгений Люлин, благодаря бизнесу в регионе открываются новые производства, создаются рабочие места, появляются товары и услуги, бюджеты пополняются налоговыми платежами, а значит, появляется возможность развития социальной сферы.

«Депутаты Законодательного собрания вместе с правительством области защищают интересы нижегородских промышленников и предпринимателей, находятся в постоянном контакте с общественными организациями для координации работы по развитию законодательной базы для бизнеса. В 2022 году объем поддержки экономики из бюджета области составил 5,2 миллиарда рублей», - отметил председатель Законодательного собрания региона.

Евгений Люлин наградил региональных предпринимателей благодарностями и благодарственными письмами председателя Заксобрания и отметил, что представители МСП – наиболее активная часть населения, своим трудом, умом и талантом меняющая жизнь к лучшему.

По словам Максима Черкасова, региональный Минпром также ежегодно в День предпринимательства награждает победителей конкурса «Предприниматель года», глав районных администраций – победителей рейтинга результатов работы муниципальных районов, муниципальных и городских округов по развитию предпринимательства и привлечению инвестиций.

«Предпринимательство – не просто серьезный труд, но и большая ответственность за свое предприятие и своих работников. Малый и средний бизнес в Нижегородской области уверенно развивается. Огромная благодарность за это тем, кто не боится создавать свое дело и расширять его! Наше министерство курирует реализацию в регионе нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда». Предусмотренные по ним меры поддержки помогают нижегородским предпринимателям воплощать свои проекты в жизнь», - сказал Максим Черкасов.

Председатель городской Думы Олег Лавричев вручил благодарственные письма Думы Нижнего Новгорода представителям бизнеса и общественных организаций региона.

«Чествование лучших предпринимателей за заслуги и достижения в развитии нижегородского бизнеса – нужная и очень важная многолетняя традиция Минпрома, центра «Мой бизнес» и ТПП. Неустанный труд на благо нижегородского края и активная гражданская позиция наших предпринимателей заслуживают самых высоких похвал! Во многом именно благодаря помощи представителей бизнеса и промышленников нам удается продолжать гуманитарную миссию на Донбассе. От этой работы зависит сохранение жизни и здоровья наших военнослужащих на передовой», - отметил Олег Лавричев.

Иван Разуваев вручил награды журналистам, пишущим на экономические темы, – победителям регионального этапа XXIX Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России-2022», проводимого ТПП РФ, территориальными палатами и Союзом журналистов России.

«Отрадно видеть, что бизнес развивается, экономика растет, что в эти непростые времена предприниматели остаются крепким фундаментом России. Желаю вам не терять инициативность, деловую хватку, а мы со своей стороны будем работать, чтобы обеспечивать стабильность для вашего дальнейшего развития», - сказал он.

Напомним, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Основная задача нацпроектов - увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства и повышение активности работы регионального бизнеса на внешних рынках соответственно.