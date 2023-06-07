8 июня «Нижновэнерго» проведет «День клиента»

8 июня 2023 года потребителей проконсультирует руководство филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго».

«День клиента» состоится на площадке Штаба общественной поддержки в Нижегородской области с 11.00 до 19.00 по адресу: город Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 61.

С ноября 2022 года очный прием посетили более 190 человек. Среди них – жители областного центра и ряда районов Нижегородской области.

Напоминаем, что данные встречи проходят еженедельно, по четвергам. Справки по телефону +7 (831) 431-85-64.