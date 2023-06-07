Первый фирменный магазин городецкой росписи появился в Нижегородском кремле

Первый фирменный магазин городецкой росписи за пределами предприятия. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

В Нижегородском кремле открылся первый фирменный магазин городецкой росписи за пределами предприятия. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

– Очень люблю все художественные промыслы нашей земли, но к городецкой росписи особые чувства. Это настоящее искусство! – пишет Глеб Никитин.

Магазин «Городецкая роспись 1936» расположен за Кладовой башней, в арке напротив 10 корпуса. А открыл его нижегородский предприниматель Альберт Гусев.

Магазин расположен за Кладовой башней. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

– Рассчитываю, что на этом «экспансия» городецкой росписи не остановится. Всем жителям и гостям города рекомендую посетить! – добавил губернатор.

Напомним, количество точек питания увеличат на территории Нижегородского кремля и Кремлевского бульвара в 2023 году.

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