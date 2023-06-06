Количество точек питания станет больше в Нижегородском кремле в 2023 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Количество точек питания увеличат на территории Нижегородского кремля и Кремлевского бульвара в 2023 году. Об этом пишет НТА-Приволжье со ссылкой на управление делами правительства Нижегородской области.

Такое решение было принято в связи с большим туристическим потоком в Нижний Новгороде, началом летнего сезона и запросами местных жителей.

Теперь прохладительные напитки и мороженое можно будет купить около Георгиевской, Никольской и Ивановской башен. Несколько передвижных тележек будут располагаться около Дмитриевской башни: две – на Кремлевском бульваре и четыре – на территории Кремля.

Передвижная тележка будет размещена рядом с деткой площадкой в Еловом сквере, а также около памятника Чкалову при спуске к Александровскому саду.

Также между Кладовой и Никольской башнями откроют 16 павильонов с продукцией народных художественных промыслов.