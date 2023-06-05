Первые случаи отравления суррогатным алкоголем "Мистер Сидр" зафиксированы в Нижегородской области

Врачи пытаются спасти жизни людей Фото: Артем КИЛЬКИН

В Нижегородской области зафиксированы первые случаи отравления суррогатным алкоголем под брендом "Мистер Сидр". Его продавали в тех же магазинах, что и разливное пиво. О первых выявленных случаях сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

- Есть летальные исходы. Сейчас наши медики борются за жизнь нескольких человек. Они находятся в отделениях реанимации, - сообщил он в своем телеграм-канале.

Точное количество пострадавших пока не сообщается, известно, что они жители Богородска. Сейчас в отношении хозяев точки, где продавали смертельный сидр, заведено уголовное дело.

Власти же просят нижегородцев воздержаться от покупки любых алкогольных напитков, происхождение которых неизвестно. Особую опасность представляет разливной алкоголь. О точках продажи суррогатного алкоголя просят сообщать в полицию, а при первых признаках недомогания - обращаться в больницу.

В данный момент известно уже о 60 пострадавших в Ульяновской, Самарской областях и Удмуртии. 18 человек погибли, 16 из них - в Ульяновске и Димитровграде. В реанимации остаются беременная женщина и несовершеннолетние подростки. Во всех регионах проходят обыски в магазинах алкогольной продукции, продавцов призывают немедленно убрать с прилавков сидр этого производителя - компании "АНДИ" из Самарской области. Владелец компании арестован и дает показания. Ранее в Нижегородской области нашли оптовый склад опального напитка.