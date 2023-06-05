Движение транспорта на участке улицы Комунны будет приостановлено до 19 июня. Фото: пресс-служба администрации города Нижнего Новгорода

Временно приостановят движение транспорта на участке улицы Комунны с 6 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Нижнего Новгорода со ссылкой на департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Как отмечается, ограничения затронут участок дороги на пересечении улиц Коммуны и Федосеенко, продлятся до 19 июня. Связано это с проведением работ по сооружению монолитных участков трамвайных путей.

- На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим улицам, - отметили в департаменте.

Водителям рекомендует заранее ознакомиться со схемой движения и следовать указательным знакам.

Напомним, ранее стало известно, что движение по центральным улицам Нижнего Новгорода будет ограничено с 5 по 15 июня. Это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню России.