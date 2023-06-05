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НовостиОбщество5 июня 2023 15:01

Движение транспорта на участке улицы Комунны будет приостановлено до 19 июня

Здесь проведут работы по реконструкции трамвайных путей
Елизавета КОПЫЛОВА
Движение транспорта на участке улицы Комунны будет приостановлено до 19 июня. Фото: пресс-служба администрации города Нижнего Новгорода

Движение транспорта на участке улицы Комунны будет приостановлено до 19 июня. Фото: пресс-служба администрации города Нижнего Новгорода

Временно приостановят движение транспорта на участке улицы Комунны с 6 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Нижнего Новгорода со ссылкой на департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Как отмечается, ограничения затронут участок дороги на пересечении улиц Коммуны и Федосеенко, продлятся до 19 июня. Связано это с проведением работ по сооружению монолитных участков трамвайных путей.

- На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим улицам, - отметили в департаменте.

Водителям рекомендует заранее ознакомиться со схемой движения и следовать указательным знакам.

Напомним, ранее стало известно, что движение по центральным улицам Нижнего Новгорода будет ограничено с 5 по 15 июня. Это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню России.