Уголовное дело завели из-за закрытия троллейбусных линий в Нижнем Новгороде Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Следователи завели уголовное дело из-за закрытия троллейбусных линий в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Информационный центр СК РФ.

Напомним, нижегородцы снова обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой помочь сохранить троллейбусные линии в городе. Днем появилась информация, что СУ СКР по Нижегородской области завело дело по статье «Халатность».

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Нижегородской области Дмитрию Канонерову доложить о ходе расследования уголовного дела.