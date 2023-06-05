Нижегородцы снова обратились к главе СК Бастрыкину из-за закрытия троллейбусных линий. Фото: YouTube.

Нижегородцы снова обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой помочь сохранить троллейбусные линии в городе. Соответствующее обращение они записали на видео и опубликовали в YouTube.

Они пожаловались, что за последние несколько лет в городе вдвое уменьшилось число троллейбусов. В нагорной части были закрыты троллейбусные маршруты номер один, шесть, 16, 17ц, 20, 21, 26. Активисты попросили привлечь к ответственности должностных лиц, которые виновны в закрытии троллейбусных сетей.

Напомним, в апреле группа активистов попросила председателя СК России Александра Бастрыкина взять под контроль ситуацию с троллейбусами в Нижнем Новгороде. После этого региональное управление СК провело проверку. Сейчас нижегородцы просят завести уголовное дело.