Активисты попросили Бастрыкина проконтролировать ситуацию с троллейбусами в Нижнем Новгороде. Фото: YouTube

Группа активистов попросила председателя СК России Александра Бастрыкина взять под контроль ситуацию с троллейбусами в Нижнем Новгороде. Соответствующее обращение они записали на видео и опубликовали в YouTube.

Дело в том, что недавно нижегородские власти анонсировали постепенную замену троллейбусов на современные электробусы. Это обойдется дешевле, чем полностью менять троллейбусную инфраструктуру, которая уже значительно изношена. К тому же электробус – более современный транспорт, который не привязан к определенной линии, что важно в условиях нынешнего плотного трафика на дорогах. Однако группа из 12 мужчин, записавших видео, выступила против нововведений и просит сохранить троллейбусное движение в столице Приволжья.

- Благодаря Вам в ряде регионов уже принимаются меры для восстановления троллейбусных линий и восстановления нарушенных прав граждан, - обратились активисты к председателю СК.

Решение заменить троллейбусы электробусами они называют преступлением против города и его жителей и просят ни много ни мало возбудить уголовное дело против ответственных должностных лиц.