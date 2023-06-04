Нижегородская прокуратура проверит факт отказа ребенку в лекарстве Фото: Прокуратура Нижегородской области

Нижегородская прокуратура проверит информацию об отказе ребенку с хроническим заболеванием в лекарстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Нижегородской области.

2 июня в СМИ появилась информация о том, что 13-летняя нижегородка, у которой хроническое заболевание, нуждается в лекарстве для функционирования организма. Но Минздрав отказал девочке в препарате, так как он противопоказан тем, кто не достиг 18 лет.

Если по результатам проверки будет установлено, что закон об охране здоровья несовершеннолетних нарушен, прокуратура примет необходимые меры.

Ранее мы сообщали, что Балахнинский городской суд удовлетворил требования прокуратуры о взыскании с экс-главы местного самоуправления Александра Глушкова 2,4 млн рублей в бюджет РФ.

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