Экс-главу Балахнинского района Глушкова обязали выплатить 2,4 млн рублей в бюджет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Балахнинский городской суд удовлетворил требования прокуратуры о взыскании с экс-главы местного самоуправления Александра Глушкова 2,4 млн рублей в бюджет РФ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Отметим, что в 2015 году Александр Глушков получил взятку в виде предоставления его сыну и супруге прав на владение двумя однокомнатными квартирами за согласование инвестпроекта по строительству многоквартирного жилого дома в Балахне. Прокуратура направила в суд иск о признании сделки недействительной и взыскании в пользу бюджета государства сумму, полученную от реализации этих квартир.

Исковые требования прокурора были удовлетворены, а прокуратура, в свою очередь, проконтролирует исполнение решения суда после его вступления в законную силу.