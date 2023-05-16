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НовостиОбщество16 мая 2023 9:05

Экс-главу Балахнинского района Глушкова обязали выплатить 2,4 млн рублей в бюджет

В 2015 году Александра Глушкова уличили во взяточничестве
Елизавета КОПЫЛОВА
Экс-главу Балахнинского района Глушкова обязали выплатить 2,4 млн рублей в бюджет

Экс-главу Балахнинского района Глушкова обязали выплатить 2,4 млн рублей в бюджет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Балахнинский городской суд удовлетворил требования прокуратуры о взыскании с экс-главы местного самоуправления Александра Глушкова 2,4 млн рублей в бюджет РФ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Отметим, что в 2015 году Александр Глушков получил взятку в виде предоставления его сыну и супруге прав на владение двумя однокомнатными квартирами за согласование инвестпроекта по строительству многоквартирного жилого дома в Балахне. Прокуратура направила в суд иск о признании сделки недействительной и взыскании в пользу бюджета государства сумму, полученную от реализации этих квартир.

Исковые требования прокурора были удовлетворены, а прокуратура, в свою очередь, проконтролирует исполнение решения суда после его вступления в законную силу.