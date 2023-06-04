Канатная дорога Нижний Новгород – Бор работает в привычном режиме. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Канатная дорога Нижний Новгород – Бор работает 4 июня в привычном режиме. Об этом сообщает автоинформатор нижегородской «канатки».

4 июня добраться до Бора и обратно в Нижний Новгород можно с 9.00 до 22.00. Но 3 июня работа подвесной дороги была приостановлена из-за сильного ветра.

Для того чтобы «канатка» могла работать, скорость ветра не должна превышать 15 метров в секунду.

Но, как мы сообщали ранее, 3 и 4 июня местами по Нижнему Новгороду и области порывы ветра могли достигать 15-20 метров в секунду.

Напомним, строительство канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде начнется в феврале 2024 года. Канатная дорога свяжет проспект Ленина и проспект Гагарина. Всего планируется построить три станции: около метро «Заречная», в районе Тихой гавани на берегу Оки и в парке «Швейцария» в районе ТЦ «Океанис».

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