Канатную дорогу через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в феврале 2024 года.

Строительство канатной дороги через Оку в Нижнем Новгороде начнется в феврале 2024 года. Об этом сообщила заместитель генерального директора по развитию ГЧП ГК «Урбантех» Мария Бротт в ходе круглого стола 18 мая.

- Дорога с одного берега на другой будет занимать 15 минут, что позволит экономить до 30 минут в одну сторону по сравнению с другими видами транспорта. Пропускная способность канатной дороги составит 10 тысяч пассажиров в сутки. Кабинки будут вмещать 8 человек, - рассказала Мария Бротт.

Канатная дорога свяжет проспект Ленина и проспект Гагарина. Всего планируется построить три станции: около метро «Заречная», в районе Тихой гавани на берегу Оки и в парке «Швейцария» в районе ТЦ «Океанис». Стоимость реализации проекта составляет 4,6 млрд рублей. Запустить новую переправу планируется уже в 2025 году.