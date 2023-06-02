Первый случай заражения энцефалитом зарегистрирован в Уренском районе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первый случай заболевания энцефалитом зарегистрирован в Уренском районе. Об этом сообщает телеграм-канал «Нижний №1».

Пострадавшим оказался 47-летний мужчина, который обратился в больницу по поводу присасывания клеща. Диагноз подтвердила лаборатория. На данный момент он проходит лечение.

Всего на 1 июня зарегистрировано 3826 обращений по поводу присасывания клещей в регионе.

Напомним, сезон клещей начался в Нижегородской области еще в начале весны. Роспотребнадзор уже со 2 марта начал вести еженедельный мониторинг за клещевым энцефалитом и другими болезнями, которые переносят эти насекомые.