В Нижегородской области начался сезон клещей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области зарегистрирован первый случай присасывания клеща к человеку. Такие данные региональный Роспотребнадзор публикует на 16 марта.

- Случай произошел в Большеболдинском районе области. Клещ присосался к человеку на придомовой территории, - рассказали подробности в ведомстве. К счастью, клещ оказался не заразным и не принес вреда человеку.

Роспотребнадзор уже со 2 марта начал вести еженедельный мониторинг за клещевым энцефалитом и другими болезнями, которые переносят эти насекомые. Позднее, когда сойдет снег, в парках и скверах Нижегородской области будут проводиться традиционные акарицидные обработки. В этом году планируется провести противоклещевую обработку на площади в 3600 га.

Напомним, в 2022 году в Нижегородской области было зарегистрировано чуть более 9,5 тысячи укусов клещей. Почти в половине случаев люди подцепляли клещей в лесу, чуть реже – в сельской местности. За сезон было лабораторно исследовано более 6 тысяч клещей. По результатам оказалось, что более 20 клещей был инфицированы клещевым энцефалитом, свыше 440 клещей – боррелиозом, более 60 – анаплазмозом, более 20 – моноцитарным эрлихиозом.