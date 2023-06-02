Михаил Мишустин загадал задачку про банку и амеб студентам из Сарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил студентам из Сарова решить задачку про амеб. Об этом сообщили в телеграм-канале «RIA_Kremlinpool».

По информации, Михаил Мишустин посетил саровский филиал МГУ им. Ломоносова, где и написал задачку маркером на доске. Он нарисовал банку и объяснил, что одна амеба делится за минуту на две. Было известно, что банка заполнится амебами за один час и 23 минуты. Премьер-министр спросил за сколько минут заполнится банка такого же объема при условии, что амебы будет две.

Студентка молниеносно ответила, что за один час и 23 минут. Михаил Мишустин поразился скоростью ответа и спросил у студентки, знала ли она ответ.

Напомним, председатель Правительства России Михаил Мишустин прибыл в Нижний Новгород с рабочим визитом 1 июня.