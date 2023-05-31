Нижегородский робот-корреспондент взял интервью у Глеба Никитина. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

Робот-корреспондент взял интервью у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина на конференции «ЦИПР» 31 мая. Об этом сообщает «Нижегородская правда».

Спецкор-робот «Нижегородской правды» Виктор Медиа узнал у губернатора, что его первый сотовый телефон был достаточно неудобным и к тому же работал не стабильно.

– Сейчас телефон является помощником во всех сферах. Я уверен, что такие конференции, как «ЦИПР», будут способствовать тому, чтобы смартфоны-помощники были в большей степени российскими внутри, с российскими технологиями. Мы для этого все будем делать, – подчеркнул Глеб Никитин. – Кстати, один из проектов, который мы рассматриваем с Национальной компьютерной корпорацией, – это производство мобильных телефонов в Нижегородской области.

В конце беседы губернатор пожелал роботу-корреспонденту удачи и хороших интервью.

Губернатор пожелал роботу-корреспонденту удачи и хороших интервью. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

Напомним, конференция «Цифровая индустрия промышленной России» стартовала на Нижегородской ярмарке 31 мая. Главными темами этого года станут цифровая независимость российской промышленности, совершенствование и популяризация российского программного обеспечения.

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