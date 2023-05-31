Совет по качеству жизни может появиться в Нижегородской области Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Совет по качеству жизни хотят создать в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Цель нового социального института – это внедрение комплекса современных решений для улучшения качества и доступности услуг в социальной сфере в регионе.

Также к концу 2023 года планируется создание многофункционального центра организаций для людей с ограниченными возможностями здоровья. Он поможет в решении важных жизненных вопросов.

– Сейчас в Нижегородской области продолжается внедрение регионального социального стандарта: уже создана региональная экспертная группа. По итогам анализа могу сказать, что большинство положений в регионе уже внедрено, — рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

Ранее мы сообщали, что Нижегородская область заняла 12 место в годовом рейтинге российских регионов по качеству жизни.

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