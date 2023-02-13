Нижний Новгород оказался на 12 месте в России по качеству жизни

При составлении рейтинга учитывались 67 показателей. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Нижегородская область заняла 12 место в годовом рейтинге российских регионов, составленном экспертами РИА Новости. При его составлении учитывались 67 показателей, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе.

– Мы оценивали уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическую ситуацию, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования. Также оценивалось насколько область обеспечена соцучреждениями, насколько развиты экономика, малый бизнес и транспортная инфраструктура. Все данные мы брали из открытых источников – Росстата, Минфина, Минздрава и других ведомств за 2021-2022 год, – объясняют аналитики.

Как показывают данные рейтинга, Нижегородская область за прошедший год сделала небольшой скачок назад, переместившись с 10 на 12 место. Её итоговый балл составляет 61,784.

Лидерами рейтинга ожидаемо являются Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Среди приволжских регионов Нижегородскую область обгоняет только Татарстан, оказавшийся на четвертом месте. Также в десятку вошла Самарская область.

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