Школа для операторов беспилотников открылась в Нижегородской области Фото: Александр ГЛУЗ

В Нижегородской области на базе регионального отделения Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту открылся Центр по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает NewsRoom24.ru со ссылкой на организаторов.

В центре пройдет обучение по эксплуатации БПЛА для вооруженных сил, силовых ведомств, а также гражданского сектора РФ. Нижегородцы научатся управлять беспилотниками с земли, анализировать данные, полученные с их использованием, а также смогут защищать объекты от БПЛА.

Обучение будет проходить как в очном, так и в дистанционном форматах. Предусмотрены практические занятия с инструктором, занятия на симуляторах, а также полеты на квадрокоптерах.

Окончив курс, ученики получат удостоверение АУЦ «имени Героя Советского Союза, заслуженного летчика-испытателя СССР летчика-космонавта Волка Игоря Петровича» о повышении квалификации. А военнослужащим будет присвоена военно-учетная специальность Минобороны РФ.

Напомним, использование беспилотных воздушных судов ограничено по Нижегородской области с 31 октября 2022 года. Применять беспилотники в рамках их основных функций могут органы государственной власти, подведомственные организации и предприятия, которые с ними договорились.

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