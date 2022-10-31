Использование беспилотников запрещено в Нижегородской области с 31 октября Фото: Александр ГЛУЗ

Использование беспилотных воздушных судов ограничено по Нижегородской области с 31 октября 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Такая мера запрета связана с усилением порядка и поддержкой общественной безопасности, пока регион находится в режиме базовой готовности (был введен в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. №757).

Использовать беспилотные воздушные судна в рамках их основных функций могут органы государственной власти, подведомственные организации и предприятия, которые с ними договорились.

Ограничения продлятся до момента снятия режима уровня базовой готовности.