Большегруз насмерть сбил пенсионерку в Нижнем Новгороде 30 мая

Трагедия произошла на улице Культуры Фото: Яндекс.Карты

Трагедия произошла на улице Культуры в Нижнем Новгороде 30 мая. Там большегруз наехал на пожилую женщину. Об этом сообщается в телеграм-канале «ДТП и происшествия Нижнего Новгорода».

В результате аварии пенсионерка скончалась на месте.

По словам очевидцев, женщина переходила дорогу на «красный» сигнал светофора.

Ранее мы сообщали о том, что вечером 20 мая в городе Выкса произошло ДТП. 41-летний водитель, который находился за рулем автобуса «ГАЗ» не уступил дорогу мотоциклу с двумя 15-летними подростками. В результате инцидента парень, который находился за рулем, и его подруга пострадали. Пассажирка мотоцикла была в шлеме, а вот у водителя шлем отсутствовал.

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