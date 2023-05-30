Большегруз насмерть сбил пенсионерку в Нижнем Новгороде 30 мая

Трагедия произошла на улице Культуры
Фото: Яндекс.Карты
Трагедия произошла на улице Культуры в Нижнем Новгороде 30 мая. Там большегруз наехал на пожилую женщину. Об этом сообщается в телеграм-канале «ДТП и происшествия Нижнего Новгорода».
В результате аварии пенсионерка скончалась на месте.
По словам очевидцев, женщина переходила дорогу на «красный» сигнал светофора.
Ранее мы сообщали о том, что вечером 20 мая в городе Выкса произошло ДТП. 41-летний водитель, который находился за рулем автобуса «ГАЗ» не уступил дорогу мотоциклу с двумя 15-летними подростками. В результате инцидента парень, который находился за рулем, и его подруга пострадали. Пассажирка мотоцикла была в шлеме, а вот у водителя шлем отсутствовал.
Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!