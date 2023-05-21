Автобус сбил 15-летних подростков на мотоцикле в Выксе. Фото: пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Автобус сбил 15-летних подростков, которые ехали на мотоцикле в Выксе 20 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Вечером 20 мая, в 20:20 на улице Ленина в городе Выкса произошло ДТП. 41-летний водитель, который находился за рулем автобуса «ГАЗ» не уступил дорогу мотоциклу с двумя подростками. В результате инцидента парень, который находился за рулем и его подруга, пострадали. Они были доставлены в ЦРБ города Выкса, их диагноз уточнятся. Пассажирка мотоцикла была в шлеме, а вот у водителя шлем отсутствовал.

Сотрудники регионального УГИБДД также отмечают, что признаков алкогольного опьянения у водителя автобуса нет.

Напомним, недавно 28-летний мотоциклист погиб в автокатастрофе в Нижегородской области. Столкновение с легковушкой произошло на 561 километре трассы «Москва — Уфа» близ села Никольское в Воротынском районе утром 10 мая. Известно, что в ДТП также пострадал пассажир автомобиля – он получил ушиб грудной клетки.