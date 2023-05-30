Отделение фонда «Защитники Отечества» открылось в Нижнем Новгороде. ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина

Отделение фонда «Защитники Отечества» открылось в Нижнем Новгороде на улице Славянской,8. Его сотрудники помогут военнослужащим, вернувшимся из зоны проведения СВО, и их семьям решить вопросы от бытовых до юридических. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

– Соцкоординаторы, которые прошли обучение и работают во всех районах, будут связующим звеном между семьёй и профильными ведомствами и органами власти, – подчеркнул Глеб Никитин.

Нижегородское отделение фонда оборудовано для людей с ограниченными возможностями здоровья. В большом пространстве есть адаптационный зал, в котором специалисты помогут военнослужащим научиться пользоваться средствами реабилитации. Также в отделении доступен прокат техсредств реабилитации. Для комфорта военнослужащих и их семей фондом предусмотрены кабинет психолога, библиотека и детская комната.

Нижегородское отделение фонда оборудовано для людей с ограниченными возможностями здоровья. ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина

Ранее мы сообщали о том, что социальный паспорт для военнослужащих России станет аналогом соцконтракта для участников СВО из Нижегородской области.

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