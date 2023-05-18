Социальный паспорт для участников СВО появится в России по примеру Нижегородской области Фото: Александр КОЦ

Социальный паспорт для военнослужащих появится в России. Он станет аналогом социального контракта для участников СВО из Нижегородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщает председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

По его словам, меры поддержки участников специальной военной операции теперь не будут зависеть от региона проживания, а также от того, является военнослужащий мобилизованным, добровольцем или контрактником.

В паспорте будет отражена информация о военнослужащем и его семье, об их финансовых обязательствах, нерешенных социально-бытовых вопросах и потребностях медицинского характера. Благодаря этому сразу получится определить, какую поддержку необходимо оказать.

– Отлично, что успешный опыт регионов по поддержке участников СВО берет на вооружение федеральный центр, – добавил председатель Заксобрания Нижегородской области.

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