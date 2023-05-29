ТЦ «Автозаводец» в Нижнем Новгороде эвакуировали 29 мая. Фото: Яндекс. Карты

Торговый центр «Автозаводец» на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде эвакуировали днем 29 мая. Об этом сообщают читатели «Комсомолки», ставшие очевидцами произошедшего.

По словам источника, эвакуация в торговом центре была объявлена около 13 часов дня.

- Сработала пожарная сигнализация, всех попросили выйти на улицу, - делятся очевидцы.

Вскоре около здания появилась пожарная машина, а еще через некоторое время торговый центр вновь открыли для посетителей. Сейчас он работает в штатном режиме.

Напомним, в минувшие выходные пожарная сигнализация сработала в торговом центре «Сормовские зори» - было эвакуировано около 50 человек.