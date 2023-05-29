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НовостиПроисшествия29 мая 2023 6:59

Около 50 человек эвакуировались из ТЦ «Сормовские зори» 28 мая

В здании сработала пожарная сигнализация
Елизавета КОПЫЛОВА
Около 50 человек эвакуировались из ТЦ «Сормовские зори» 28 мая

Около 50 человек эвакуировались из ТЦ «Сормовские зори» 28 мая

Фото: Иван Макеев

Эвакуация 50-ти человек прошла в торговом центре «Сормовские зори» в Нижнем Новгороде 28 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По информации ведомства, около 17:54 в ТЦ сработала пожарная сигнализация. На место происшествия выехали пожарные, но жители эвакуировались самостоятельно. Как оказалось, вызов был ложным.

Напомним, ранее эвакуировали торгово-развлекательный комплекс «Небо». Там эвакуация была связана с отключением электричества на объекте.