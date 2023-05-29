Водитель «Тойоты» погиб при столкновении с лосем в Семеновском районе 28 мая Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

37-летний водитель Toyota Camry погиб из-за выскочившего на дорогу лося в Семеновском районе. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД.

Инцидент произошел 28 мая в 21:10 на трассе Нижний Новгород – Йошкар-Ола. Мужчина на иномарке ехал в сторону Нижнего Новгорода, и внезапно в темноте на дорогу выбежал лось. Водитель дал по тормозам, но всё произошло настолько быстро, что столкновения избежать не удалось. Судя по кадрам, опубликованным дорожной полицией, скорость движения была немаленькой: от удара машина улетела в кювет, у нее разбита вся передняя часть. Сработала подушка безопасности, но, к сожалению, это не спасло водителя: мужчина умер в машине скорой помощи по дороге в больницу. Известно, что лось также погиб.

Случаи ДТП с лосями на нижегородских дорогах в последнее время не редкость. Так, недавно серьезная авария произошла в Арзамасском районе: там сразу пять человек пострадали в ДТП из-за выбежавшего на трассу животного.