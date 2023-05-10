«Лось выбежал на дорогу»: Пять человек, в том числе трое детей, пострадали в ДТП под Нижним Новгородом

Пять человек пострадали в ДТП с лосем в Арзамасском районе. ФОТО: УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Серьезная авария произошла вечером 9 мая в Арзамасском районе Нижегородской области – здесь сразу пять человек пострадали в ДТП с лосем, выбежавшим на дорогу. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

- В 20:52 9 мая на 106-м километре автотрассы Нижний Новгород – Саратов автомобиль Форд Мондео наехал на лося, выбежавшего на дорогу, - сообщили в пресс-службе ведомства. – За рулем находился 35-летний мужчина. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе трое детей. Сам автомобиль получил механические повреждения.

Уже известно, что в травмпункт Арзамасского района был доставлен сам водитель, его 35-летняя супруга и трое детей. Среди них 4-летний мальчик и две девочки – 16 и 14 лет. Лось, выбежавший на дорогу, по всей вероятности, погиб.

- Дети находились на заднем сиденье и были пристегнуты ремнями безопасности. Маленький ребенок находился в детском удерживающем устройстве, - подтвердили в пресс-службе УГИБДД.

Напомним, ранее мы писали, что страшная авария произошла 1 мая в Нижегородской области - здесь в результате столкновения трех фур, газели и легковой машины погибло четыре человека, остальные в тяжелом состоянии.

ДТП случилось на трассе М7 на повороте в с.Никольское в сторону Республики Чувашия. По предварительным данным, у прицепа грузового автомобиля произошел разрыв колеса, в результате он выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с легковым автомобилем KIA. После этого на трассе столкнулись еще две фуры, а водитель Газели съехал с дороги.