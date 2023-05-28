21-этажный дом могут построить на месте нижегородского кинотеатра «Электрон» Фото: Яндекс.Карты

21-этажный дом хотят построить на месте нижегородского кинотеатра «Электрон». Об этом в интервью телекомпании Волга сообщил руководитель ООО "Каскад" и инвестор Егор Дорохин.

На данный момент кинотеатр «Электрон» закрыт. На его месте хотят возвести высотку с трехуровневой подземной парковкой и двухзальным камерным кинотеатром в стилобатной части новостройки. В проект также входит благоустройство расположенного рядом сквера Студенческих отрядов.

- Рядом с кинотеатром в стилобате будут общественные помещения, зона торговли, возможно появится там встроенный детский сад, либо это будет медицинская клиника для удобства жителей, - поделился Егор Дорохин.

Однако не все жители хотят видеть многоэтажный дом на месте старого кинотеатра. Не согласна с таким решением и бывший директор «Электрона» Светлана Христианова.

- Да, здание кинотеатра устарело. Нужно его модернизировать, но оставить здесь кинотеатр любой ценой, это очаг культуры! - делится она.

Напомним, что кинотеатр закрылся с 3 апреля. Уже в течение нескольких лет «Электрон» был нерентабельным, а в последнее время приносил только убытки.