Кинотеатр «Электрон» в Нижнем Новгороде закрылся с 3 апреля. Фото: Яндекс. Карты

В Нижнем Новгороде с сегодняшнего дня перестал работать кинотеатр «Электрон». Соответствующее объявление появилось на дверях учреждения в понедельник, 3 апреля.

- Кинотеатр «Электрон» с 3 апреля 2023г. закрыт по техническим причинам. Администрация, - приводит текст объявления ИА «В городе N». В администрации кинотеатра заявили, что он больше никогда не откроется.

Ранее сообщалось, владельцы «Электрона» хотят построить на месте кинотеатра жилые дома. Летом 2022 года братья Александр и Сергей Кузнецовы из нижегородской ГК «Электроника» попросили профильные ведомства сменить вид использования этого земельного участка «под жилую застройку». Аналогичная заявка была и по стадиону «Полет», который также принадлежит «Электронике». Собственники участков настаивали, что не смогут больше содержать убыточные объекты и намерены провести реновацию на своих участках. Однако подавляющее большинство опрошенных нижегородцев тогда высказались за сохранение объектов.