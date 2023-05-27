Более 100 килограммов мусора собрали нижегородцы в Копосовской дубраве. ФОТО: пресс-служба РИК НРО «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Более 100 килограммов мусора собрали нижегородцы с берегов озера у Копосовской дубравы. Инициативу жителей поселков Копосово и Комсомольский о проведении субботника поддержал депутат фракции «Единой России» в региональном парламенте Михаил Першин. Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

– Копосовская дубрава – одна из самых красивых природных территорий в Нижнем Новгороде, поэтому местным жителям далеко не безразлично ее состояние, – отметила председатель ТОС поселка Копосово Наталья Кузина.

В субботнике приняли участие более 60 человек. В том числе жители Соседского центра «Циолковский», ТОС центра Сормово и микрорайона Вождей Революции. Многие участники пришли на уборку мусора семьями. Для юных нижегородцев были организованы подвижные игры и викторины об экологии, судостроении и истории Сормовского района.

Ране мы сообщали о том, что Глеб Никитин вышел на всероссийский субботник, чтобы убрать мусор в прибрежной зоне в районе Мещерского озера Нижнего Новгорода

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