Глеб Никитин вышел на всероссийский субботник в Нижнем Новгороде. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Глеб Никитин вышел на всероссийский субботник, чтобы убрать мусор в прибрежной зоне в районе Мещерского озера Нижнего Новгорода. Об том губернатор сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, ранее от местных жителей поступили жалобы на большое количество мусора в прибрежной зоне, поэтому было принято решение провести субботник именно на этой территории.

Глеб Никитин отмечает, что в загрязнении виноваты и сами местные жители.

- Тут вопрос, конечно, и к местной администрации - если люди здесь отдыхают, то у них должны быть рядом мусорные баки. Но к жителям тоже вопросы есть, кто оставляет это за собой, - написал он.

Губернатор надеется, что сегодняшняя акция привлечет внимание людей к этой ситуации.

Сегодня также пройдет уборка в парке Пушкина – это центральная площадка Всероссийского субботника в Нижнем Новгороде.