Многоэтажку затопило в Нижнем Новгороде из-за забившейся ливневки Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Квартиры дома №30 по улице Движенцев в Нижнем Новгороде затопило из-за сломанной ливневки после дождя 26 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале «Нижний №1».

По словам самих жителей, они черпают ковшиками и ведрами воду на крыше и всячески пытаются спасти свое имущество. А приехавшая аварийная служба не смогла исправить чрезвычайную ситуацию.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» направила запрос в администрацию города, чтобы уточнить, будут ли предприняты меры для устранения проблемы.

Напомним, после жарких и солнечных будней погода не собирается баловать нижегородцев погожими выходными. Прогноз погоды в Нижнем Новгороде на 27 и 28 мая обещает кратковременные дожди разной интенсивности и похолодание.

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