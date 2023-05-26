Пасмурная и дождливая погода ожидается в Нижнем Новгороде на выходных

Прогноз погоды. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

После жарких и солнечных будней погода не собирается баловать нижегородцев погожими выходными. Прогноз погоды в Нижнем Новгороде на 27 и 28 мая обещает кратковременные дожди разной интенсивности и похолодание.

В пятницу, 26 мая, с утра будет облачно с прояснениями. Воздух прогреется от +17 до +22 градусов. Днем прогнозируется дождь, но к вечеру осадков не предвидится. Ночью столбики термометров будут колебаться от +15 до +16 градусов. Ветер сменит три направления, его скорость достигнет 3,1 метра в секунду.

Суббота выдастся пасмурной, но тёплой. Синоптики обещают, что с утра температура воздуха поднимется от +16 до +22 градусов, а к обеду станет на один градус теплее. Влажность воздуха составит 58-91%, а атмосферное давление – 751-752 миллиметра ртутного столба. Скорость преимущественно северо-западного ветра достигнет 3,2 метра в секунду.

В воскресенье, 28 мая, в городе погода испортится совсем. С утра столбики термометров покажут от +14 до +17 градусов, пройдет небольшой дождь. Днем будет +18 градусов и дождь. Вечером непогода поутихнет, осадки прекратятся. В ночь похолодает до +11 градусов и вновь пойдет небольшой дождь. Скорость западного ветра достигнет 3,8 метра в секунду.